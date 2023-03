Djokovic doet niet mee aan toernooi van Indian Wells

De Servische tennisser Novak Djokovic heeft zich formeel teruggetrokken uit de loting voor het toernooi van Indian Wells, laat de organisatie van dat tennisevenement weten. Het lijkt erop dat de nummer 1 van de wereld geen speciale toestemming heeft gekregen om de Verenigde Staten binnen te komen. Een dergelijke toestemming heeft hij nodig omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Djokovic, een van de meest prominente topatleten die niet tegen het virus is ingeënt, vroeg vorige maand bij de Amerikaanse regering een speciale vergunning aan om op de toernooien in Indian Wells en Miami in actie te kunnen komen. De Amerikaanse tennisbond USTA sprak toen de hoop uit dat Djokovic inderdaad de VS in zou mogen en zou kunnen deelnemen aan de twee tennistoernooien.

Vanuit het kamp rond Djokovic bleef vooralsnog een reactie uit.

Indian Wells wordt vaak het vijfde grand slam genoemd en wordt gevolgd door het al even prestigieuze toernooi van Miami, waar Djokovic waarschijnlijk ook zal ontbreken. De versoepeling van de inreisregels in de VS wordt niet voor half april verwacht.

Djokovic miste vorige jaar door zijn weigering zich te laten vaccineren onder meer de Australian Open en de US Open. Dit jaar kon hij wel weer naar Australië afreizen waar hij het eerste grandslamtoernooi van het jaar won.

Djokovic wordt in Indian Wells, waar maandag wordt begonnen met de kwalificaties, vervangen door de Georgiër Nikoloz Basilasjvili.