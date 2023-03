Goud en zilver op EK ‘ongekend’ in land zonder hoogspringcultuur

Het lijkt erop dat Nederland een gearriveerd atletiekland is. Dat zei technisch directeur Vincent Kortbeek na de EK indooratletiek in Istanbul, waar zijn equipe zeven medailles won en als tweede eindigde in het medailleklassement.

‘’Ik zag dat Noorwegen ons nog is gepasseerd, maar tweede op de medaillespiegel is fantastisch mooi. Het is een feit dat we hier net als twee jaar geleden in Torun in de top meedraaien”, aldus de atletiekbaas, die in totaal twaalf top-8 prestaties telde. Er zaten drie gouden, drie zilveren en één bronzen medaille bij de oogst. “Dat vind ik een heel goed niveau.”

Femke Bol stak er bovenuit met Europees goud op de 400 meter en 4×400 meter estafette. De 23-jarige Amersfoortse is inmiddels de gearriveerde vedette, die al op twaalf medailles op grote internationale kampioenschappen staat.

“Ik heb met ontzag naar haar gekeken. Wat zij laat zien is fenomenaal, ook op de estafette”, vindt Kortbeek. “Je ziet dat ze met zoveel gemak zo’n hoog niveau haalt. Na haar winst op de 400 meter was ze natuurlijk blij, maar daarna zegt ze ook meteen weer: we hebben morgen ook nog iets te doen, we hebben nog een estafette te lopen. Zij is een voorbeeld voor ons allemaal. Voor iedereen in het team en iedereen die met atletiek bezig is in Nederland. Wij kunnen er als bond alleen maar fantastisch blij mee zijn met hoe ze presteert en hoe ze zich manifesteert.”

De daverende verrassingen waren de twee medailles bij het hoogspringen. Douwe Amels vergaarde in tien jaar tijd achttien Nederlandse titels, maar op een EK of WK kwam hij geen enkele keer ook maar in de buurt van de medailles. Plotsklaps sprong de Fries naar het goud met 2,31 meter. De pas 19-jarige Britt Weerman stuntte met de zilveren plak.

“Britt leverde natuurlijk een prachtig resultaat, maar wat Douwe deed was ongekend. Dit zijn de verrassingen die net wat specialer en mooier zijn dan de prestaties die je van de favorieten verwacht. We hebben niet eens echt een hoogspringcultuur in Nederland. Het wordt meestal solistisch beoefend en vanuit de bond is er geen focus op geweest”, erkent de technisch directeur.

“Maar die twee leveren hier wel en dan zouden ze dat dus ook kunnen doen op de wereldkampioenschappen of Olympische Spelen. Wij moeten dus zeker kijken of we dit kunnen uitbouwen.”