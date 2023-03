Italiaanse renner Ganna wint tijdrit in Tirreno-Adriatico

De Italiaanse renner Filippo Ganna heeft op de eerste dag van de Tirreno-Adriatico de individuele tijdrit gewonnen. Het ging om een vlakke tijdrit over slechts 11,5 kilometer, met start en finish in Lido di Camaiore. De 26-jarige Ganna legde de tijdrit, verreden onder natte omstandigheden, af in 12.28. De renner van Ineos was bijna een halve minuut sneller dan de Duitser Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), die 28 seconden moest toegeven. De Amerikaan Magnus Sheffield, eveneens van Ineos, werd derde op 31 tellen.

“Ik ben erg blij met deze geweldige prestatie. Na de winst van de Strade Bianche door Tom Pidcock zijn we klaar voor een geweldige Tirreno-Adriatico”, zei Ganna na de zege in eigen land. “Ik had een aantal tweede en derde plaatsen sinds het begin van het seizoen, dus het is erg belangrijk voor mijn gemoedstoestand om vandaag te winnen, ook met de klassiekers in aantocht.”

Mathieu van der Poel doet ook mee aan de Italiaanse koers. Hij werd veertiende, op 50 seconden van de winnaar. De renner van Alpecin-Deceuninck hoopt naar eigen zeggen ‘wat koershardheid’ op te doen in aanloop naar de klassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de twee klassiekers waar zijn vormpiek moet liggen.

Thymen Arensman werd zesde, met 39 seconden achterstand op Ganna. Wilco Kelderman reed de tiende tijd en de renner van Jumbo-Visma was 48 seconden langzamer dan de winnaar. Keldermans ploeggenoot Wout van Aert nam geen risico en finishte als 44e.

“Ik reed een ‘steady’ tijdrit, zonder risico’s te nemen”, zei Van Aert. “En met de regen erbij was dat de slimste beslissing ook. In zo’n volle bui rijden heeft altijd nadelen, maar ik ben tevreden over het gevoel onderweg.” Van Aert kwam voor het eerst dit jaar in actie op de weg. Hij zou afgelopen weekend deelnemen aan de Strade Bianche, maar de Belg besloot zijn schema wat om te gooien wegens ziekte tijdens een trainingskamp. “Het plan was vandaag om de tijdrit te gebruiken om me klaar te stomen voor de rest van de week en dat is goed gelukt.”

Tirreno-Adriatico duurt tot en met zondag. Vorig jaar werd de meerdaagse koers in Italië gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar.