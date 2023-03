Meer rust moet Schouten aan stabiel schaatsseizoen helpen

Irene Schouten sloot een roerig schaatsseizoen zondag op de WK afstanden af met haar tweede wereldtitel op de 5000 meter. Met een Nederlands record liet de Noord-Hollandse zien hoe hard ze kan schaatsen. Voor het komende seizoen willen Schouten en haar coach Jillert Anema met meer rust het topniveau bijschaven.

De drievoudig olympisch kampioene werd na de Olympische Spelen van Beijing publiek bezit en alle aandacht en verplichtingen eisten meer van haar dan ze zelf ooit had gedacht. “Ik dacht altijd dat als je iets echt graag wil, dan kan het, maar het werkte toch niet zo”, zei Schouten. De coach schroefde in december haar programma rigoureus terug. Schouten sloeg de allroundtoernooien over en concentreerde zich de laatste weken helemaal op alleen maar eten slapen en trainen. “Als ik dat in december niet had gedaan, dan had ik hier niet met goud gestaan.”

Anema had Schouten gewaarschuwd voor het lastige jaar, maar zag het toch mislopen. Ook veel erger dan de buitenwereld weet, maar daar wil hij niet dieper op ingaan. Hij gelooft dat fouten je sterker maken, maar het was veel erger dan dat. “You don’t know shit”, reageerde hij. “Wat voor ellende we allemaal gehad hebben. De stress is ons wel een paar keer te lijf gegaan.”

Zijn eigen rol neemt de 67-jarige coach ook onder de loep. “Ik had al minder training voor haar ingepland, maar wat ik niet had ingepland is absolute rust. Zo van die dag doe je helemaal niks, dan mag je ook geen andere activiteiten doen. Irene zegt gewoon heel moeilijk nee.” Schouten dacht dat ze dat allemaal wel kon. “Maar iedereen heeft een grens”, zegt Anema.

Schouten erkent zelf ook dat zij en haar omgeving niet klaar waren voor wat komt kijken bij drie keer olympisch goud. Voor komend seizoen moet dat anders. “Ik overleg met de ploeg hoe randzaken beter geregeld worden en zet alles op een rijtje waardoor ik wat meer rust heb.” Ze heeft het over dingen die je zelf moet regelen, wat weer energie kost, of bijvoorbeeld rotvluchten naar het buitenland. “We zitten in een ploeg waar niet alles vanzelf gaat. Maar het gaat ook over communicatie. Dat ik aan mijn coaches aangeef wanneer ik dingen gepland heb en zware trainingen daarop kan aanpassen.”

Anema is in ieder geval niet van plan zijn schaatsster voort te jagen. “Levensgeluk is ook belangrijk. Op het moment dat het op is, is het op. Ze heeft al zoveel betekend voor het team.” Maar voordat ze op vakantie kan is er voor Schouten nog de laatste Marathon Cup in Leeuwarden. Anema: “Ze wil dat zelf, maar dat is voor ons ook vakantie.”