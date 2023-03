Tennisser Griekspoor nu nummer 36 van de wereld

Tennisser Tallon Griekspoor is gestegen naar de 36e positie op de wereldranglijst. Dat is de hoogste positie ooit voor de Noord-Hollander, die vorige week nog de nummer 39 van de wereld was. Griekspoor bereikte afgelopen week de tweede ronde op het toernooi van Dubai. Daarin was de Serviër Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, te sterk.

Botic van de Zandschulp, die in Dubai in de kwartfinales verloor van de Rus Andrej Roeblev, handhaafde zich op de 33e plaats. Aan de top van het klassement veranderde niets. Djokovic, die het toernooi van Indian Wells moet missen omdat hij als niet-gevaccineerde tegen corona de VS niet inkomt, wordt gevolgd door de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Griek Stefanos Tsitsipas.