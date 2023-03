Tennisster Vekic wint in Monterrey na twee jaar weer toernooi

Tennisster Donna Vekic heeft voor het eerst sinds 2021 weer een toernooi gewonnen. Dat deed de 26-jarige Kroatische in het Mexicaanse Monterrey, waar ze in de finale in drie sets te sterk was voor de Française Caroline Garcia. De setstanden waren 6-4 3-6 7-5.

Vekic twijfelde twee jaar geleden nog over het voortzetten van haar loopbaan, nadat ze een zware knieoperatie had moeten ondergaan kort na de Australian Open van 2021. Aan het einde van dat jaar won ze een toernooi in Courmayeur, maar ze moest lang geduld hebben voor een volgend succes.

Het was haar vierde toernooizege in totaal. “Het is een geweldig begin van het seizoen voor me geworden”, zei ze. “Ik was er inmiddels van overtuigd dat er een succes aan zat te komen.” Vekic was al kwartfinalist op de Australian Open in januari en eerder in oktober finalist in San Diego.

Garcia, de nummer 5 van de wereld, was als eerste geplaatst in Monterrey. Voor Vekic was het de eerste keer dit jaar dat ze een speelster uit de top 10 versloeg.

Bij de mannen won de Chileen Nicolás Jarry in eigen land het graveltoernooi van Santiago. Jarry versloeg in de finale de Argentijn Tomás Martín Etcheverry in drie sets: 6-7 (5) 7-6 (5) 6-2. Voor de 27-jarige Chileen is het zijn tweede ATP-titel. In 2019 won hij het toernooi van het Zweedse Bastad.