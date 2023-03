Van der Poel werkt in Tirreno aan vorm voor wielerklassiekers

Mathieu van der Poel gaat vanaf maandag in de Italiaanse zevendaagse Tirreno-Adriatico op zoek naar koersritme. De Nederlandse wielrenner van Alpecin-Deceuninck speelde zaterdag in de Strade Bianche geen hoofdrol. De vijftiende plaats was een tegenvaller. In de Tirreno, die begint met een individuele tijdrit, wil hij zijn conditie verder aanscherpen. “Het zou leuk zijn om een ritje mee te pakken, maar het hoofddoel zijn de voorjaarsklassiekers”, vertelde hij.

Van der Poel had vooraf al aangegeven ‘nog wat koershardheid’ nodig te hebben om op de gravelstroken nabij Siena met de besten mee te kunnen. Pas na lang aandringen wilde hij zaterdag zijn optreden toelichten. “De moeilijkste gravelsecties overleefde ik wel, maar mijn benen waren niet goed genoeg om de beslissende aanval te volgen”, was de uitleg.

Koersritme wil hij dus opdoen in Tirreno-Adriatico, de wedstrijd die hij voor de derde keer rijdt. Van der Poel won er al drie ritten, twee in 2021 toen hij een verbeten strijd leverde met Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar en Wout van Aert. Hij won dat jaar twee ritten, een na een lange solo. “Mijn mooiste herinnering aan deze koers”, vertelde hij in Lido di Camaiore, waar de eerste rit wordt verreden. “We waren gestart in zonnige omstandigheden, maar daarna werd het heel slecht weer, met regen en ijzige kou. Ik sprong weg en won na een lange solo waarin ik in de laatste kilometers enorm heb afgezien. Dat zijn overwinningen die bijblijven.”

Met name Van Aert en Van der Poel maakten er destijds een spectaculaire week van. “Dat ben ik nu niet van plan. Ik heb nu niet de vorm van twee jaar geleden voor deze koers, maar dat is op zich niet erg. De grote doelen komen pas later dit voorjaar. Hier wil ik verder groeien naar mijn beste conditie, dus al te gekke dingen ga ik hier nu niet doen. Ik ga wat meer berekenend koersen, al hoop ik wel een keer mee te doen voor de ritzege. Het zou leuk zijn voor de ploeg dat ik of iemand anders hier een ritje meepakt.”

Van der Poel is vooral bezig met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de twee klassiekers waar zijn vormpiek moet liggen. “Het is belangrijk om een goed plan te hebben voor deze week, goed op te bouwen en je niet elke dag leeg te rijden. Je moet de goede balans vinden hier en vooral denken aan wat nog allemaal komt in dit voorjaar.”