Benfica is opnieuw veel te sterk voor Club Brugge in CL

Benfica heeft zich heel overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Roger Schmidt, vorig seizoen nog trainer van PSV, won ook de thuiswedstrijd tegen Club Brugge (5-1). Gonçalo Ramos was de grote man, met twee doelpunten en prachtige assist op de openingstreffer van Rafa Silva. Benfica won drie weken geleden ook al de uitwedstrijd tegen de regerend kampioen van België (0-2).

Benfica leek al in de 3e minuut op voorsprong te komen. Maar de treffer van João Mário, een fraaie hakbal, werd afgekeurd vanwege buitenspel. Even later voorkwam Bjorn Meijer de openingstreffer van de thuisploeg. De Nederlander, overgekomen van FC Groningen, bracht redding op de doellijn.

Silva passeerde in de 38e minuut wel doelman Simon Mignolet van de bezoekers (1-0). En Ramos verdubbelde die voorsprong in blessuretijd van de eerste helft. De man van de wedstrijd tekende in de 57e minuut ook voor 3-0. João Mário benutte in de 71e minuut nog een strafschop voor Benfica en de ingevallen David Neres, in het verleden actief voor Ajax, schoot eveneens raak (5-0).

Trainer Schmidt gaf oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes een basisplaats. Noa Lang verscheen net als Meijer aan de aftrap voor Club Brugge. Hij kreeg halverwege de eerste helft een gele kaart voor een vliegende tackle op Nicolás Otamendi en werd in de rust gewisseld. Ook Meijer werd bestraft door de scheidsrechter. Hij bepaalde ook met een fraai schot de eindstand.