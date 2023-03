Cambuur legt linksback Sylla ook voor komend seizoen vast

Cambuur heeft zich ook voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van verdediger Sekou Sylla. De optie in het contract van de 24-jarige linksback is door de Friese club gelicht. Sylla kwam ruim een jaar geleden over van TOP Oss en speelde sindsdien zes wedstrijden voor Cambuur.

Cambuur moet vrezen voor degradatie. De ploeg van trainer Sjors Ultee staat laatste in de Eredivisie, met 16 punten. Afgelopen zondag was Cambuur met 4-1 te sterk voor Go Ahead Eagles.

Sylla tekende in de winter van 2022 tot de zomer van 2023. In zijn contract werd een optie voor een extra seizoen opgenomen.