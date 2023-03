Commercieel directeur Haverkort neemt afscheid van FC Emmen

Ben Haverkort stopt per 1 april als commercieel directeur bij FC Emmen. Het duel met Excelsior van komende zaterdag is zijn laatste wedstrijd in functie bij de nummer 16 van de Eredivisie.

Haverkort deed per 1 januari al een stap terug. “De rol die sinds januari voor mij is gecreĆ«erd past niet bij mijn persoon”, verklaarde Haverkort woensdag. “Om in voetbaltermen te spreken: als ik altijd scheidsrechter ben geweest, past het niet bij mij om daarna grensrechter te worden – met alle respect voor het vak, uiteraard.”

Haverkort was sinds 2017 werkzaam bij de club. De oud-voetballer en voormalig scheidsrechter speelde zelf tussen 1989 en 1995 voor FC Emmen.