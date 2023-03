Deense wielrenner Fuglsang enkele weken uit de roulatie

De Deense wielrenner Jakob Fuglsang is enkele weken uit de roulatie. Bij de 37-jarige Scandinaviër is epididymitis, een ontsteking van de bijbal, geconstateerd. Fuglsang volgt een antibioticakuur van drie weken en kan daarna de trainingen hervatten. Hij wordt weer op de fiets verwacht in de Ardennenklassiekers.

Fuglsang verscheen eind vorige maand niet meer aan de start van de vijfde etappe in de UAE Tour (WorldTour). De Deen reed in de Verenigde Arabische Emiraten zijn eerste wedstrijd van 2023.

De ervaren Fuglsang pakte in zijn profcarrière tot dusver 27 overwinningen, waaronder de monumenten Luik-Bastenaken-Luik (2019) en de Ronde van Lombardije (2020). Hij won ook tweemaal het Critérium du Dauphiné (2017 en 2019). Sinds vorig jaar verdedigt hij de kleuren van Israel-Premier Tech.