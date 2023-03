Ferrari-teambaas kondigt grondig onderzoek aan na opgave Leclerc

Teambaas Fred Vasseur van het Formule 1-team van Ferrari heeft een grondig onderzoek aangekondigd naar de reden voor de opgave van Charles Leclerc tijdens de Grote Prijs van Bahrein. De Monegask staakte zondag de strijd met een technisch probleem.

Leclerc zette in Bahrein zijn auto na 39 van de 57 rondes aan de kant. Hij reed op dat moment op de derde plaats. Ferrari verving voor de race de Energy Store en Control Electronics bij de auto van Leclerc. Vasseur zei echter niet of deze onderdelen het probleem tijdens de race waren.

“We hadden nooit verwacht dat we zoiets zouden meemaken, want het is de eerste keer dat we hier mee te maken hebben”, verklaarde Vasseur. “We hebben nooit met dit probleem te maken gehad tijdens de zes- of zevenduizend kilometer die we vorige week met de motor hebben getest. We moeten dit eerst onderzoeken voordat we een antwoord kunnen geven.”

Max Verstappen won de eerste grand prix van het seizoen. Carlos Sainz, de teamgenoot van Leclerc, eindigde als vierde.