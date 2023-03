Murray verwacht deze zomer Russische tennissers op Wimbledon

Andy Murray verwacht dat Russische en Belarussische tennissers komende zomer weer welkom zullen zijn op Wimbledon. De spelers werden vorig jaar verbannen door de All England Lawn Tennis Club na de Russische inval in Oekraïne.

Een van de consequenties was dat de overkoepelende organisaties in het tennis ATP (mannen) en WTA (vrouwen) geen punten voor de wereldranglijst toekenden.

“Het is een moeilijke situatie en ik voel mee met de spelers die vorig jaar niet konden spelen”, zei Murray bij de BBC. “Maar ik begrijp ook waarom het zo moeilijk is voor Wimbledon om een beslissing te nemen. Ik heb begrepen dat ze mogen spelen en ik ga niet gek worden als dat het geval is. Maar als Wimbledon een andere weg inslaat, zou ik daar begrip voor hebben.”

Murray ontving vorig jaar de Arthur Ashe Humanitarian Award voor zijn steun aan humanitaire inspanningen in Oekraïne. Hij doneerde bijna 600.000 euro van zijn prijzengeld in 2022.