Tennisster Rus bereikt hoofdtoernooi Indian Wells

Arantxa Rus heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van Indian Wells. De beste tennisster van Nederland was in de tweede en laatste kwalificatieronde met 7-6 (1) 6-3 te sterk voor de Italiaanse Sara Errani.

De 32-jarige Rus zou afgelopen weekend in de finale van een ITF-toernooi nabij Indian Wells, in Arcadia, ook tegenover Errani staan, maar voor dat duel meldde de Nederlandse zich af.

Rus is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 130. Ze mocht begin dit jaar niet deelnemen aan de Australian Open. In september van vorig jaar stond ze voor het laatst in het hoofdschema van een WTA-toernooi.

In de openingsronde neemt Rus het op tegen een andere Italiaanse, Camila Giorgi. Zij is de nummer 46 van de wereld.