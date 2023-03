Verbolgen FC Groningen laat in brief ongenoegen blijken aan KNVB

FC Groningen heeft in een brief haar ongenoegen geuit over het wegsturen van Isak Määttä tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De Noorse verdediger kreeg van scheidsrechter Joey Kooij zijn tweede gele kaart omdat hij de bal tegen de voor hem op de grond gevallen Alireza Jahanbakhsh aan had geschoten. Kooij beoordeelde het als ‘onsportief gedrag’, maar de Groningers kunnen zich daar niet in vinden.

“We zijn verbolgen en wilden een geluid laten horen richting de KNVB. Er staat namelijk nergens in de reglementen dat je niet een bal tegen de tegenstander mag aanschieten als de bal binnen de lijnen is en er niet is gefloten”, aldus een woordvoerder van FC Groningen.

“Wij hebben de KNVB schriftelijk ons ongenoegen laten blijken over de rode kaart. We hebben niet alleen met tien man het duel met Feyenoord moeten uitspelen, maar missen Määttä nu volgens de regels ook komende zaterdag tegen AZ. Volgens de regels kun je in ieder geval niet in beroep tegen gele kaarten, maar de gevolgen van afgelopen zaterdag strekken voor ons veel verder. Dat vinden wij onredelijk en dat hebben wij aan de KNVB laten weten.”

FC Groningen verloor de uitwedstrijd tegen de koploper met 1-0. Oussama Idrissi scoorde vlak voor tijd.