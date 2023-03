Oud-zeilkampioen Postma wordt coach bij olympische ploeg

Oud-zeiler Pieter-Jan Postma keert als coach terug bij de olympische ploeg. De 41-jarige Fries gaat in de Ilca 7-ploeg Duko Bos en Niels Broekhuizen begeleiden, te beginnen op het EK van komende week in Italiƫ. Bos en Broekhuizen zijn de grootste kanshebbers om zich in deze klasse namens Nederland te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Frankrijk.

Postma deed zelf drie keer mee aan de Spelen, in 2008, 2012 en 2016. In Londen (2012) verspeelde de Finn-zeiler een kans op het goud. De Europees kampioen van 2016 eindigde na een enerverende medalrace net naast het podium, op de vierde plaats. Postma stopte begin 2019 met zeilen, kort nadat hij de interne strijd met Nicholas Heiner om een plek op de Spelen van Tokio had verloren.

De Fries, die op WK’s een paar keer zilver pakte, volgde de afgelopen periode bij het Watersportverbond de versnelde coachopleiding. Postma gaat zijn kennis en ervaring nu inzetten bij de Ilca 7, voorheen bekend als de Laser-klasse. De Nederlandse mannenploeg in deze klasse, die onder leiding staat van de vaste coach Rodie van Mackelenbergh, telt een aantal ervaren zeilers en de nodige talenten. Postma begeleidt de 27-jarige zeilers Bos en Broekhuizen in ieder geval tijdens het EK en bij de wereldbeker een paar weken later in Mallorca.