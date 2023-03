Basketballers van Memphis Grizzlies te sterk voor de Warriors

De basketballers van Memphis Grizzlies hebben na een sterk optreden in het eerste kwart regerend NBA-kampioen Golden State Warriors met 131-110 verslagen. De Grizzlies maakten in het eerste kwart 48 punten.

Tyus Jones was topscorer bij de Grizzlies met 22 punten. Desmond Bane en Jaren Jackson jr. voegden er 21 punten aan toe. In totaal zes spelers van het team kwamen uit in de dubbele cijfers. Het team speelde zonder Ja Morant, die door zijn ploeg is geschorst omdat hij een pistool had getoond in een nachtclub. Morant wordt niet vervolgd, maar moet wel een straf van de Grizzlies uitzitten. Stephen Curry was topscorer bij de Warriors met 29 punten.

Milwaukee Bucks won met 118-113 van Brooklyn Nets en verstevigde de leidende positie in de Eastern Conference. De Bucks hadden in het begin van het tweede kwart een voorsprong van 22 punten. De Nets kwamen echter sterk terug. Met nog minder dan een minuut op de klok was het verschil nog twee punten. De Bucks wisten de overwinning er echter toch uit te slepen. Bobby Portis was met 28 punten het meest trefzeker voor de Bucks.