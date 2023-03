Golfer Rahm, nummer 1 van de wereld, ziek uit ‘The Players’

De Spaanse golfer Jon Rahm, de nummer 1 op de wereldranglijst, heeft zich vrijdag ziek afgemeld voor de tweede ronde van het Players Championship op de golfbaan van Sawgrass in Florida. Hij is geveld door een buikvirus.

Rahm (28) is dit jaar in de vorm van zijn leven. Hij won vijf van de laatste tien toernooien die hij speelde. Zijn laatste zege was vorige maand de Genesis Invitational.

De Spanjaard kan zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijtraken als de Noord-Ier Rory McIlroy of de Amerikaan Scottie Scheffler het prominente toernooi van de Amerikaanse tour PGA wint. ‘The Players’ wordt wel beschouwd als het vijfde grandslamtoernooi. De prijzenpot is gevuld met 23,5 miljoen euro. De winnaar vangt 4,2 miljoen euro.