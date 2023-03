Medvedev en Sabalenka rekenen nog niet op deelname Wimbledon

De Russische tennisser Daniil Medvedev en de Belarussische Aryna Sabalenka houden er nog geen rekening mee dat ze in juli hun opwachting mogen maken op Wimbledon. Vanwege de Russische inval in Oekraïne waren de twee vorig jaar niet welkom bij het grandslamtoernooi.

De Britse krant Daily Telegraph meldde vorige week dat Wimbledon van plan is de boycot voor spelers uit Rusland en Wit-Rusland op te heffen. Medvedev hield zich bij het toernooi in Indian Wells echter op de vlakte. “We horen geruchten. Ik zou heel blij zijn als ik weer op Wimbledon kan spelen. Ik hou van het toernooi, maar als het niet kan, dan wacht ik op de volgende kans om terug te kunnen keren.”

Sabalenka zegt weg te willen blijven van speculaties. “Ik vond het vorig jaar super pijnlijk dat ik niet op Wimbledon kon spelen”, zei de winnares van de Australian Open. “Maar ik weet nu dat ik er geen controle over heb. Ik hoop echt dat we er weer mogen spelen. Het is een prachtige plek en ik hou van het publiek. Maar wat kan ik doen als het niet mag? Niets.”

De tennisster zegt dat ze het moeilijk heeft gehad met de situatie. “Ik dacht echt dat het mijn schuld was. Maar ik besef mij nu dat ik niks ergs tegen het Oekraïense volk heb gedaan. Dit is niet mijn schuld en ik heb geen controle over de situatie.” Wimbledon was vorig jaar het enige grandslamtoernooi waar spelers uit Rusland en Wit-Rusland niet welkom waren.