Mondiale schermbond laat Russen en Belarussen weer toe

De internationale schermfederatie FIE laat Russen en Belarussen weer toe op internationale wedstrijden. Een meerderheid van 65 procent van de aangesloten bonden stemde op een buitengewoon congres in Lausanne voor de opheffing van de schorsing van beide landen.

De FIE besloot meer dan een jaar geleden op advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Rusland en Belarus uit de sport te weren na de inval van Rusland in Oekraïne. Een vurig pleidooi van de Oekraïense schermbond voor verlenging van de schorsing vond op het congres geen gehoor bij de meeste bonden.

De FIE zag ruimte voor het besluit omdat het IOC overweegt Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag te laten meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Schermen is de eerste sport die sporters uit de twee landen weer laat meedoen onder neutrale vlag. Het eerste grote toernooi waar Russen en Belarussen welkom zijn, zijn de wereldkampioenschappen in juli in Milaan.

De Russische schermers behoren tot de besten ter wereld. Ze wonnen drie gouden medailles (acht in totaal) op de Olympische Spelen van Tokio, toen zij deelnamen onder de vlag van het Russisch Olympisch Comité.

“De eerste stap is gezet. Ik ben de collega’s van de buitenlandse federaties dankbaar”, zei Ilgar Mamedov, voorzitter van de Russische schermbond.

Voorzitter Phil Andrews van de Amerikaanse schermbond sprak zijn afschuw uit. “De ‘ja’-stem is weliswaar geen directe goedkeuring van de oorlog van Rusland, maar geeft de wereld wel de boodschap dat een meerderheid van de internationale schermgemeenschap bereid is de andere kant op te kijken en schermers die door de Russische regering gefinancierd en gesteund worden, weer toe te laten”, aldus Andrews.