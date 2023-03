Roglic wint ook koninginnenrit Tirreno en grijpt leiderstrui

Wielrenner Primoz Roglic heeft voor de tweede keer op rij een etappe gewonnen in de Tirreno-Adriatico. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma was na zijn zege in de vierde etappe ook de sterkste in de vijfde. Het was de koninginnenrit met aankomst bergop in Sassotetto.

Roglic was na een klim van ruim 10 kilometer de beste in de eindsprint van een grote kopgroep, waarin de belangrijkste klassementsrenners nog zaten. Hij nam dankzij bonificatieseconden de leiderstrui over van de Duitser Lennard Kämna.

De Italiaan Giulio Ciccone eindigde in de rit als tweede, de Brit Tao Geoghegan Hart werd derde. Kämna kwam als vijfde over de meet. Roglic heeft in het algemeen klassement 4 seconden voorsprong op de Duitser uit de ploeg Bora-hansgrohe.

Wilco Kelderman van Jumbo-Visma, die ook in de kopgroep zat, is op de vijfde plaats de beste Nederlander.