Tennisser Van de Zandschulp geeft op met blessure in Indian Wells

Botic van de Zandschulp heeft het einde van zijn partij in de tweede ronde van het masterstoernooi in Indian Wells niet gehaald. De Nederlandse tennisser gaf tegen de Belarus Ilja Ivasjka in de tweede set op met vermoedelijk een blessure aan zijn rechterenkel. Hij stond op dat moment achter: 5-7 2-3.

Van de Zandschulp begon nog voortvarend aan de partij in het hoog aangeschreven toernooi in de Amerikaanse staat Californië, dat wordt beschouwd als het vijfde grandslamtoernooi. De nummer 33 van de wereld kwam na een vroege break met 4-1 voor. Ivasjka nam vanaf dat moment de controle over. Hij won na twee breaks met 7-5 de set en brak Van de Zandschulp ook in de eerste game van de tweede set.

In de vierde game van het tweede bedrijf verzwikte Van de Zandschulp zijn enkel tijdens een rally. De Nederlander liet zich behandelen aan de blessure en speelde nog even door, maar hij besloot bij een achterstand van 3-2 in het tweede bedrijf de strijd te staken.

Het was al de derde keer in 2023 dat de twee tennissers elkaar troffen. Van de Zandschulp was in de twee eerdere ontmoetingen met de nummer 85 van de wereld de betere. Op de Australian Open won de Nederlander begin dit jaar in vier sets en in Doha, vorige maand, in twee sets.

Tallon Griekspoor komt zaterdag in actie in de tweede ronde. De nummer 36 van de wereld treft de Argentijnse tennisser Guido Pella.