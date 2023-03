Tirreno-Adriatico kort koninginnenrit iets in vanwege harde wind

De organisatie van de Italiaanse wielerkoers Tirreno-Adriatico heeft besloten de vijfde etappe, de zogenoemde koninginnenrit, iets in te korten. Dat is gebeurd omdat er bij de oorspronkelijke finish te veel wind staat. De renners komen nu bijna 3 kilometer eerder over de finish.

“Vanwege de harde wind op de top heeft organisator RCS Sport besloten om de finish naar voren te halen, om de maximale veiligheid van de deelnemers te garanderen”, meldde de organisatie.

De vijfde etappe gaat van Morro d’Oro naar het skigebied Sarnano-Sassotetto. De Duitser Lennard K√§mna begint de vijfde rit als leider in het algemeen klassement. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma volgt op 6 seconden.

Ook in Parijs-Nice is de etappe van vrijdag ingekort vanwege windvlagen. Het eerste deel van de zesde etappe van de rittenkoers in Frankrijk wordt geneutraliseerd en de echte start vindt op bijna 118 kilometer van La Fontaine d’Aragon plaats. De organisatie zegt snel met meer informatie te komen. Beiden wielerkoersen duren tot en met zondag.