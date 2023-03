Dressuuramazone Van Liere tweede in wereldbeker Den Bosch

Dressuuramazone Dinja van Liere is als tweede geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd van Den Bosch, tegenwoordig The Dutch Masters – Indoor Brabant genaamd. Van Liere, afkomstig uit Uden, kwam met Hermès N.O.P. tot een score van 88,375 punten. Ze moest alleen de Britse Charlotte Fry met Glamourdale voor zich dulden. De in Brabant wonende wereldkampioene, op de openingsdag ook al de sterkste, kwam uit op 86,835 punten.

Van Liere gaat als nummer 3 in de eindstand van het wereldbekerklassement naar haar eerste wereldbekerfinale. Thamar Zweistra is de tweede Nederlandse amazone die zich plaatste voor de finale in Omaha. Het wordt de tweede finale voor de Zeeuwse. Marieke van der Putten werd vijfde in de wereldbekerwedstrijd en maakt nog een kans op een startbewijs voor de finale.