Drie Nederlandse shorttracksters bij WK naar finale op 500 meter

De Nederlandse shorttracksters hebben bij de WK in Seoul alle drie de finale op de 500 meter gehaald. Xandra Velzeboer was verreweg de snelste in de eerste halve finale. Suzanne Schulting won de tweede halve finale, voor landgenote Selma Poutsma.

In de finale gaan verder de Canadese Rikki Doak en Corinne Stoddard uit de Verenigde Staten van start.

Velzeboer is de titelverdedigster op de 500 meter. Schulting heeft eerder zaterdag de wereldtitel veroverd op de 1500 meter.

Jens van ’t Wout plaatste zich ook voor de finale op de 500 meter. De 21-jarige shorttracker moest in zijn halve finale starten vanaf de vierde positie en eindigde als derde. Zijn tijd van 41,530 was net voldoende om als snelste nummer 3 naar de finale te gaan.

Van ’t Wout was eerder zaterdag als vierde geĆ«indigd op de 1500 meter. Sjinkie Knegt finishte in die finale als vijfde.

Itzhak de Laat strandde in de kwartfinales van de 500 meter. Teun Boer kwam zaterdagochtend niet door de herkansingen.