Honkballers lijden tegen gastland Taiwan eerste nederlaag op WBC

De honkballers van het Nederlandse koninkrijksteam hebben hun eerste nederlaag geleden op de World Baseball Classic. Het team van bondscoach Hensley Meulens verloor in Taichung met 9-5 van gastland Taiwan.

Eerder op de WBC hadden de honkballers met 4-2 gewonnen van Cuba en met 3-1 van Panama. Door de eerste nederlaag zijn ze nog niet zeker van een plek in de kwartfinales.

In de laatste groepswedstrijd neemt het Nederlandse koninkrijksteam het zondag op tegen Italiƫ. De nummers 1 en 2 gaan naar de kwartfinales in Tokio. De winnaars daarvan spelen de finaleronde in Miami.