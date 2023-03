Leider Pogacar boekt tweede ritzege in Parijs-Nice

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de zevende etappe van Parijs-Nice gewonnen. De rit over 142 kilometer eindigde bovenop de Col de la Couillole, een klim van ruim 15 kilometer. De renner van UAE Team Emirates was al leider in de rittenkoers die zondag eindigt. Achter hem finishte de Fransman David Gaudu als tweede, een positie die hij ook in het algemeen klassement bezet.

Jonas Vingegaard kwam in het gezelschap van het duo en afgescheiden van de rest als derde boven. De Deen van Jumbo-Visma staat ook derde in het klassement. Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar had eerder ook al de vierde etappe gewonnen. Zondag volgt een rit met start en finish in Nice en onderweg een aantal hellingen.

Pogacar noemde de rit “de zwaarste van dit jaar tot nu toe”. Vanaf de eerste kilometer was er hard doorgereden, met eerst een kopgroep van vijf met daarin de Nederlander Pascal Eenkhoorn. Uit die groep viel de Belg Kobe Goossens aan de voet van de slotklim aan. Maar toen de groep favorieten tempo ging maken, in eerste instantie door de Noor Tobias Foss van Jumbo-Visma, werden de koplopers een voor een ingelopen. Goossens als laatste, 9 kilometer onder de top.

De Australiër Chris Harper was daarna de eerste aanvaller, gevolgd door Vingegaard. Pogacar probeerde het ruim 5 kilometer onder de top. Rijkelijk vroeg, erkende de Sloveen. “Maar ik wilde met niet te veel renners de laatste kilometers in.” Alleen Gaudu en Vingegaard konden nog aansluiten. De Deen begon de sprint, maar Pogacar liet zich niet verrassen en was overtuigend de snelste.

“Het liep perfect, zoals ik het me had voorgesteld”, vertelde de ritwinnaar, die in het klassement een voorsprong van 12 seconden verdedigt op Gaudu. Vingegaard volgt op 58 seconden. De slotrit, met onder meer de beklimming van de Col d’Èze, is volgens Pogacar niet te onderschatten. “Misschien wel de zwaarste van allemaal, maar het zijn wel hellingen die me liggen.”