Roglic wint derde etappe op rij in Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic heeft ook de zesde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma was in de vierde en vijfde rit ook al de sterkste en kan de eindzege in de Italiaanse rittenkoers amper nog ontgaan.

De rit, vanwege de korte, lastige klimmetjes in de finale de Tappa dei Muri (rit van de muren) genoemd, eindigde in een sprint van een select groepje renners. Roglic, die het klassement al aanvoerde, hield de Brit Tao Geoghegan Hart en de Portugees João Almeida achter zich.

Zondag volgt nog een volledig vlakke rit met start en finish in San Benedetto del Tronto. “Ik heb de koers nog niet gewonnen”, bleef Roglic voorzichtig. “Pas na de laatste etappe is het zo ver, maar ik ben superblij met deze nieuwe ritzege.”

Roglic (33) miste in de slotfase steun van ploeggenoten. Wilco Kelderman verdween na een val voorin, Dylan van Baarle was eerder al afgestapt, terwijl de Belg Wout van Aert ook tekortkwam. “Het was best lastig met renners om me heen die dichtbij staan in het klassement. We hadden eigenlijk andere plannen vandaag, maar het is natuurlijk ‘crazy’ dat ik hier mijn derde ritzege kan boeken en het klassement bijna veilig heb kunnen stellen. Het was superzwaar, maar ik had de juiste benen.”

Een kopgroep met de Rus Aleksandr Vlasov en aanvallen in de slotkilometer van de Spanjaard Mikel Landa en de Canadees Michael Woods konden Roglic niet verontrusten. In de sprint zette hij pas 100 meter voor de streep aan. Het was opnieuw genoeg voor de Sloveen, die in Italië zijn eerste wedstrijd rijdt sinds een val in de Ronde van Spanje en daarna een schouderoperatie.

Roglic heeft dit jaar de Giro d’Italia als hoofddoel en rijdt in principe geen Tour de France, de koers die hij in 2020 bijna won. “Laat ik eerst maar eens proberen de Giro te winnen. Pas dan kan ik me misschien afvragen welke wedstrijd ik nog mis op mijn erelijst.”