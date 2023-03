Schulting tevreden met goud, maar nog ‘bizar gretig’

Suzanne Schulting vond het heerlijk om in ‘het hol van de leeuw’ in Zuid-Korea de Zuid-Koreaanse olympisch kampioene Choi Min-jeong te verslaan en de wereldtitel te pakken op de 1500 meter. “Dat is haar domein en in deze hal helemaal.” De 25-jarige shorttrackster zei tevreden te zijn met de wereldtitel, maar is nog zeker niet klaar op deze WK.

Schulting vertelde dat ze juist heel veel energie had gekregen van de Zuid-Koreaanse shorttrackfans. “Het publiek ging helemaal los toen ze haar aankondigden. Ik ga daar echt heel goed op. Ik kwam met zes ronden te gaan op kop, maar heb heel goed de rust gehouden.”

Twee uur later pakte Schulting zilver achter landgenote Xandra Velzeboer op de 500 meter, met achter haar Selma Poutsma op de derde plek. “We zijn alle drie heel blij. Xandra is de terechte kampioene. Natuurlijk ben ik blijer met die gouden medaille dan met zilver, maar ik sluit zo’n dag met een gelukzalig gevoel af.”

Schulting liet vooraf aan de WK weten dat ze bij deze WK tevreden zou zijn als ze op één individuele afstand de gouden medaille zou pakken. “Ik wil met een tevreden gevoel van de WK en niet teleurgesteld zijn”, zegt ze terwijl ze geëmotioneerd raakt.

Schulting legt uit dat de winnares in haar vindt dat ze voor vijf keer goud moet gaat. “Op de afgelopen Spelen wilde ik twee keer individueel goud halen en toen dat niet lukte, ging ik met een teleurgesteld gevoel weg.” Schulting veroverde uiteindelijk vier medailles, waarvan goud op de 1000 meter en de aflossing en daarnaast zilver en brons, maar tevreden was ze toen niet. Op de afgelopen EK in Gdansk baalde ze meer van het gemiste goud op de 1000 meter dan dat ze blij was met de vier gewonnen titels.

Nu wil ze er meer rekening mee houden dat het shorttrack is en dat je te maken hebt met factoren waar je geen invloed op hebt. En na die ene wereldtitel gaat ze zich ook niet afmelden voor de rest. “Ik ben bizar gretig en ga maar voor één kleur. Misschien dat ik enigszins teleurgesteld ben als ik de kleur die ik wil niet haal. Maar dat is niet het gevoel waarmee ik deze WK ga verlaten”, heeft ze zich voorgenomen.

Schulting komt zondag nog in actie op de 1000 meter, staat in de halve finale van de gemengde aflossing en in de eindstrijd van de aflossing bij de vrouwen.