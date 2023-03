Shorttrackers grijpen bij WK naast medailles op 1500 meter

Shorttrackers Jens van ’t Wout en Sjinkie Knegt hebben bij de WK in Seoul naast de medailles gegrepen op de 1500 meter. Van ’t Wout eindigde als vierde. Knegt zat daarachter als vijfde.

Topfavoriet Park Ji-won won in eigen huis voor een uitzinnig publiek de wereldtitel voor de Italiaan Pietro Sighel en de Canadees Pascal Dion.

Friso Emons had die zich eerder op de dag via de herkansingen geplaatst voor de halve finales en was na een val toegevoegd aan de b-finale. Daarin finishte hij als derde.