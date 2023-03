Shorttrackster Schulting verovert in Seoul wereldtitel 1500 meter

Suzanne Schulting heeft bij de WK shorttrack in Seoul de wereldtitel veroverd op de 1500 meter. De 25-jarige shorttrackster bleef in een spannende finale titelverdedigster Choi Min-jeong uit Zuid-Korea en Kim Boutin uit Canada voor.

Schulting kon zich in het begin van de race nog een beetje verstoppen achter de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold. Ze ving vervolgens de aanval van de Zuid-Koreaanse Choi goed op en versnelde in de laatste drie ronden. Daardoor kwam geen van de concurrenten er nog bij en reed ze overtuigend naar de titel.

“Dit is zo vet, bizar in het hol van de leeuw”, zei Schulting bij de NOS. “Ik heb de olympisch kampioene verslagen. Dat wilde ik zo graag. Op deze afstand wist ik dat het heel lastig zou worden omdat de concurrentie zo groot is.”

Schulting zei op rust en zelfvertrouwen naar de titel te zijn gereden. “Ik genoot van de sfeer in het stadion, mijn hoofd was koel.” Ze zag haar voormalige coach Jeroen Otter vooraf op de tribunes zitten. “Ik zag hem zwaaien en toen dacht ik dat moet goedkomen.” Voor Schulting is de druk er nu af, zei ze. “Op de 500 meter heb ik alleen maar wat te winnen. Het is lekker om zo die afstand in te gaan.”

Het is voor Schulting de tweede wereldtitel op de 1500 meter. Bij de WK in 2021 in Dordrecht pakte ze het goud op alle afstanden. Vorig jaar miste Schulting de WK in Canada door een coronabesmetting.

Selma Poutsma en Michelle Velzeboer werden eerder uitgeschakeld in de halve finales.