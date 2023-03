Shorttrackster Velzeboer prolongeert wereldtitel op 500 meter

Shorttrackster Xandra Velzeboer is voor het tweede jaar op rij wereldkampioene op de 500 meter geworden. In de finale in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul bleef ze landgenotes Suzanne Schulting en Selma Poutsma voor. Nooit eerder bezetten drie Nederlandse shorttracksters het WK-podium.

Meteen bij de start nam Velzeboer (21) afstand van Schulting en de rest. Op enige afstand van de supersnelle wereldrecordhoudster schaatste Schulting, die vanaf de vierde positie startte, naar haar tweede WK-medaille van de dag, met in haar kielzog Poutsma. Die pakte net als bij de WK in 2021 brons door Rikki Doak uit Canada en Corinne Stoddard uit de Verenigde Staten voor te blijven.

Velzeboer verraste vorig jaar bij de WK in Montreal door de wereldtitel te veroveren. Dit seizoen bewees ze met drie wereldbekerzeges en de eindzege in de wereldbeker de snelste te zijn op de kortste afstand.

Het was Velzeboer nog niet gelukt om Schulting in een belangrijke finale te verslaan. Bij de wereldbeker in Dresden dit seizoen troefde Schulting haar in de finale af. Bij de WK vorig jaar ontbrak Schulting door een coronabesmetting. Bij de EK dit jaar, waar Schulting won, werd Velzeboer al vroeg uitgeschakeld door een valse start.

Schulting veroverde eerder op zaterdag al de wereldtitel op de 1500 meter.