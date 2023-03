Velzeboer trots dat ze als favoriete shorttracktitel kan pakken

Shorttrackster Xandra Velzeboer is voor de tweede keer op rij bij de WK ’s werelds beste op de 500 meter. De 21-jarige Culemborgse maakte in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul haar status als topfavoriete helemaal waar. “Niet normaal, zo gaaf”, zei ze bij de NOS na haar overwinning voor landgenotes Suzanne Schulting en Selma Poutsma. “Toen ik zag dat we met z’n drieën op het podium stonden, kwam er nog een ontlading.”

Velzeboer verraste met goud bij de WK vorig jaar in Montreal, maar was al lang geen verrassing meer toen ze afreisde naar de WK in Zuid-Korea. Ze won drie wereldbekerwedstrijden en het eindklassement op de 500 meter en schaatste bovendien de snelste tijd ooit op die afstand. “Dat ik het nu weer doe, is supervet.”

Velzeboer zei vooraf aan de WK dat ze zocht naar de onbevangenheid waarmee ze een jaar geleden naar de titel schaatste. “Nadat ik het wereldrecord had gereden en wereldbekers ging winnen, werd misschien verwacht dat ik dat zo maar weer doe. Ik had nu goede focus en heel veel zin erin. De kern was spanning en zelfvertrouwen. In de training reed ik supersnelle rondetijden. Ik dacht: dat ga ik het in de wedstrijd ook laten zien.”

Het volledige oranje podium was een primeur voor Nederland en lang niet vertoond op een WK. Schulting vond het fantastisch om ‘in het hol van de leeuw’ te winnen “als leeuwinnen”.

Poutsma beschreef het als nummer 3 misschien wel het best. “Ik keek voor me en zag een oranje pakje, een oranje pakje en keek naar mezelf en zag nog een oranje pakje. Dat is echt prachtig.”

Bondscoach Niels Kerstholt gaf toe dat hij tijdens het seizoen al complimenten kreeg voor de wijze waarop de shorttracksters presteren op de 500 meter. “Die 500 meter maakt me gelukkig en trots.”