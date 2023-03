Abdi komt met Belgisch record op halve marathon naar Rotterdam

Een maand voor de marathon van Rotterdam heeft atleet Bashir Abdi het Belgisch record op de halve marathon verbeterd. De 34-jarige Abdi legde in zijn woonplaats Gent als eerste Belg een halve marathon binnen een uur af. De geboren Somaliƫr, vriend en trainingsgenoot van de Nederlander Abdi Nageeye, finishte in 59 minuten en 51 seconden. Abdi haalde 27 seconden af van het nationale record dat sinds 1997 met 1.00.18 op naam stond van Mohammed Mourhit.

Op 16 april staan Abdi en Nageeye aan de start van de marathon van Rotterdam. De Belg heeft al aangekondigd zijn eigen Europees record op de hardloopklassieker (2.03.36) te willen aanvallen. Abdi liep dat record in het najaar van 2021 in Rotterdam. Vorig jaar zegevierde Nageeye in Rotterdam in een Nederlands record van 2.04.56.

‘Abdi en Abdi’ waren op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio wereldnieuws, toen Nageeye naar het zilver liep in Sapporo en hij Abdi in de slotkilometer meesleepte naar het brons.