Ajax kijkt met veel vertrouwen uit naar thuisduel met Feyenoord

Ajax kijkt met veel vertrouwen uit naar het thuisduel van zondag met Feyenoord om de koppositie van de Eredivisie. “Natuurlijk kunnen we van ze winnen”, zei aanvoerder Dusan Tadic na de winst in Heerenveen (2-4). “Ajax is voor mij altijd favoriet in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Dus nu ook weer.”

Bij Ajax is het vertrouwen terug na een serie van zeven gewonnen competitiewedstrijden onder trainer John Heitinga, die niet kon voorkomen dat zijn ploeg door 1. FC Union Berlin werd uitgeschakeld in een tussenronde van de Europa League. Zonder internationale verplichtingen kan de club uit de hoofdstad zich wel volledig focussen op de titelrace. Feyenoord speelt donderdag eerst nog tegen Sjachtar Donetsk, voordat het zich volledig op de kraker tegen Ajax kan richten.

Ajax speelt dit seizoen nog tegen Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente. Feyenoord treft alleen nog met Ajax een ploeg uit de top vijf van de Eredivisie. Maar voor Kenneth Taylor maakt dat de ploeg uit Rotterdam nog niet de favoriet voor de landstitel. “Wij hebben alles nog in eigen hand. Als we alles winnen, dan zijn we zeker kampioen”, zei hij. “Natuurlijk klinkt dat simpeler dan het is. Maar het is wel zo.”

Taylor werd vorige week gepasseerd voor het duel met NEC, maar kreeg in Heerenveen de voorkeur boven Davy Klaassen. “De trainer heeft me uitgelegd waarom ik vorige week niet begon. Ik moet daarmee dealen”, zei de international die na de terugkeer van Edson Álvarez weer op zijn favoriete positie links op het middenveld speelt. “Als verdedigende middenvelder moet ik op veilig spelen. Maar als dat nodig is, dan speel ik daar. Maar linkshalf is wel mijn beste positie.”

Taylor maakte het vierde doelpunt van Ajax in Heerenveen. “Maar die 3-0 van Bergwijn was wel de mooiste”, erkende hij. “Eerst lift hij de bal omhoog en hij hoe het dan afmaakt. Dat was echt zo bedoeld.” Ook Tadic genoot van het optreden van Bergwijn. “Hij was een tijdje ongelukkig maar deze Bergwijn kunnen we tegen Feyenoord goed gebruiken.”