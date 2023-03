Feyenoord als koploper naar Ajax na nipte zege op FC Volendam

Feyenoord heeft een week voor de topper tegen Ajax geen fout gemaakt. De koploper boekte een moeizame 2-1-overwinning op FC Volendam.

Met de zege is Feyenoord verzekerd van de koppositie in de Eredivisie, als het volgende week zondag in de bus stapt naar de Johan Cruijff ArenA. De Rotterdammers hebben 58 punten, 3 punten meer dan naaste belager Ajax.

Feyenoord had eerder op de dag de concurrenten uit Amsterdam en Eindhoven zien winnen, terwijl AZ zaterdag al 3 punten had bijgeschreven. Trainer Arne Slot wilde voor aanvang echter niets weten van extra druk. “Vrijwel elke ploeg in de Eredivisie heeft in deze fase van de competitie te maken met druk, en wij dus ook”, aldus de coach bij ESPN.

Ondanks de woorden van Slot had Feyenoord het tijdens de eerste helft lastiger dan normaal in De Kuip. De thuisploeg had tegen het defensieve Volendam veruit het meeste balbezit, maar creëerde vrijwel geen kansen. De Rotterdamse gemoedstoestand werd er niet beter op, nadat de bezoekers in de 12e minuut de leiding hadden genomen. Na goed werk van Henk Veerman schoot Daryl van Mieghem de openingstreffer binnen.

Feyenoord was via Quilindschy Hartman en Santiago Giménez een aantal keer dreigend, maar Volendam-keeper Filip Stankovic werd amper getest. Aan de andere kant waren Veerman en Damon Mirani gevaarlijk. Slot greep tijdens de rust in en voerde drie wissels door aan het begin van de tweede helft.

Hoewel de eerste mogelijkheid voor Volendam was, liet de gelijkmaker van Feyenoord niet lang op zich wachten. Op aangeven van Lutsharel Geertruida tikte Giménez de 1-1 binnen. De thuisploeg ging meteen op zoek naar meer, maar onder anderen Oussama Idrissi en Giménez vonden Stankovic op hun pad.

Na een kans voor Veerman was het toch Giménez die een kwartier voor tijd voor opluchting in De Kuip zorgde. Een inzet van de Mexicaan caramboleerde via Mirani in het doel, 2-1. Feyenoord was vervolgens nog dicht bij een derde treffer, maar gescoord werd er niet meer. Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba kreeg in de laatste seconden van de wedstrijd nog rood.