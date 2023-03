Golfer Van Driel elfde in Kenia na sterke slotronde

Golfer Darius van Driel is na een sterke slotronde op de gedeelde elfde plaats geëindigd op het Kenia Open. In Nairobi liet de 33-jarige Nederlander 63 slagen (-8) noteren en kwam hiermee uit op 272 slagen.

Van Driel begon als 36e aan de laatste dag. Hij maakte een eagle, zeven birdies en een bogey. Hij miste onlangs nog de cut bij de Thailand Classics. Hij vertelde aan de website golf.nl dat hij daarna besloot een pauze in te lassen om aan het putten te werken. Met een nieuwe putter had hij in Afrika succes. “Bij die bogey miste ik een putt van anderhalve meter”, zei Van Driel op golf.nl. “Maar afgezien van die ene korte misser heb ik heel erg goed staan putten. En mijn spel van tee tot green was gewoon weer uitstekend. Het is zo’n enorm verschil als de putts wel vallen.”

De niet fitte Wil Besseling kende een minder optreden in Kenia. Hij sloot af met 77 slagen en werd 78e met 289 slagen.

De zege was voor de Spanjaard Jorge Campillo. Hij had voor de slotronde 66 slagen nodig. Met een totaal van 266 slagen bleef hij de Japanner Masahiro Kawamura (268) voor. Kawamuras landgenoot Ryo Hisatsune en de Spanjaard Santiago Tarrio eindigden als derde met 269 slagen.