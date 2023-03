Tennisser Tallon Griekspoor is door naar de derde ronde van het mastertoernooi van Indian Wells. De Nederlander versloeg zijn Argentijnse tegenstander Guido Pella in twee sets met 7-6 (3) en 7-6 (4).

In de volgende ronde van het toernooi moet Griekspoor het opnemen tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz of de Australiër Thanasi Kokkinakis. Die twee treffen elkaar later zaterdagavond (lokale tijd). Alcaraz is de nummer een van de plaatsingslijst in het toernooi in Californië.