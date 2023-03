Handballers spelen in EK-kwalificatie gelijk tegen Kroatië

De Nederlandse handbalmannen hebben in de EK-kwalificatie verdienstelijk gelijkgespeeld tegen Kroatië. In Osijek eindigde het duel in 25-25. Oranje leidde bij rust nog met 15-14.

Dani Baijens was met zes doelpunten de meest trefzekere speler aan de kant van Nederland. Rutger ten Velde scoorde vijf keer en Kay Smits viermaal.

Nederland won woensdag de thuiswedstrijd tegen Kroatië met 32-27. Het team van bondscoach Staffan Olsson heeft na vier wedstrijden 5 punten, net als Kroatië. Griekenland, dat zondag met 26-24 van België won, leidt met 6 punten. België heeft 0 punten.

Oranje besluit het kwalificatietoernooi eind april met wedstrijden tegen België en Griekenland. De beste twee teams van iedere poule en vier beste nummers drie van alle groepen kwalificeren zich voor de Europese eindronde van 2024 in Duitsland.