Juventus in doelpuntrijk duel langs Sampdoria

Juventus heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie gewonnen van Sampdoria. Het doelpuntrijke duel in Turijn eindigde in 4-2.

Via de Braziliaan Gleison Bremer en de Fransman Adrien Rabiot nam Juventus een riante voorsprong. Nog voor rust kwam Sampdoria echter langszij, dankzij de Italiaan Tommaso Augello en de Serviër Filip Djuricic.

Rabiot was in de 64e minuut voor de tweede keer trefzeker voor Juventus, dat daarna via de Serviër Dusan Vlahovic nog een strafschop miste. In blessuretijd zorgde de Argentijnse invaller Matìas Soulé alsnog voor de 4-2. De Nederlandse verdediger Bram Nuytinck had een basisplaats bij Sampdoria.

Juventus steeg dankzij de winst naar de zevende plaats. Het elftal van trainer Massimiliano Allegri verdedigt donderdag in de achtste finales van de Europa League een voorsprong van 1-0 bij SC Freiburg.