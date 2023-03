Schouten voldoet als eerste zwemster aan olympische limiet

Tes Schouten heeft als eerste Nederlandse zwemster voldaan aan de limieten voor deelname aan de Olympische Spelen van Parijs. De 22-jarige Schouten won bij de Mediterranean Open Meeting in Marseille de 100 meter schoolslag in 1.06,65. Daarmee bleef ze onder de internationale eis (1.06,79).

Schouten is met 1.06,09 de houdster van het Nederlands record op de 100 school. Bij de WK kortebaan van eind vorig jaar in Melbourne pakte de schoolslagspecialist zilver op de 100 meter en brons op de 200 meter. Schouten kon daarna twee maanden niet trainen vanwege fysieke problemen, maar in Marseille liet ze zien weer terug te zijn. “Het medisch team van de KNZB heeft topwerk verricht in haar herstel”, zegt bondscoach Mark Faber. “Ze doet weer mee op topniveau, zo blijkt.”

Per land mogen maximaal twee zwemmers meedoen aan de individuele nummers op de Spelen van volgend jaar.