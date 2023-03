Shorttracker Van ’t Wout mist bij WK finale op 1000 meter

Jens van ’t Wout heeft bij de WK in Seoul naast een finaleplaats gegrepen op de 1000 meter. De 21-jarige shorttracker eindigde in zijn halve finale als derde en werd verwezen naar de B-finale. Van ’t Wout kwam na een gevecht met de Zuid-Koreaan Hong Kyung-hwan met een val over de finish.

Sjinkie Knegt werd eerder op de dag uitgeschakeld in de halve finale van de herkansingen. Daarin eindigde de 33-jarige Fries als tweede, waar een overwinning nodig was. Itzhak de Laat, de derde Nederlander op de 1000 meter, was vrijdag tegen een straf aangelopen.

Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting plaatsten zich wel voor de finale op de 1000 meter. Selma Poutsma werd uitgeschakeld in de kwartfinales.