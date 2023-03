Shorttrackers pakken eerste wereldtitel op gemengde aflossing

De shorttrackers hebben bij de WK in Seoul de eerste wereldtitel op de gemengde aflossing veroverd. Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting, Jens van ’t Wout en Teun Boer bleven in de finale de teams van China en Italië voor.

Het was de eerste keer dat er om de wereldtitel werd geschaatst op de gemengde aflossing. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Beijing stond het nieuwe onderdeel wel al op het programma. Toen ging het goud naar China. Het Nederlandse team miste de olympische finale door een val van Schulting in de halve finales.

In Seoul reed de Nederlandse ploeg in de halve finale met Selma Poutsma voor Schulting, die vlak daarvoor geëmotioneerd had verteld dat ze “helemaal leeg” was. Schulting kreeg een straf in de finale van de 1000 meter, die werd gewonnen door Velzeboer. Nederland plaatste zich achter China voor de aflossingsfinale.

Daarin pakte Velzeboer haar derde wereldtitel van dit toernooi. De 21-jarige shorttrackster prolongeerde zaterdag al haar wereldtitel op de 500 meter. Schulting won toen de 1500 meter. Beide shorttracksters komen ook nog in actie op de vrouwenaflossing.