Trainer Heitinga geniet vooral in eerste helft van Ajax

Trainer John Heitinga zat vooral in de eerste helft met een glimlach op de bank tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen in het Abe Lenstra-stadion (2-4). “Ik heb genoten van het baltempo, de vele positiewisselingen en de agressiviteit waarmee we druk zetten”, zei hij. “Zo willen we het zien. Zo willen we verder.”

Ajax staat in ieder geval voor even op gelijke hoogte met koploper Feyenoord, dat zondagavond FC Volendam ontvangt. “Maar wat er ook gebeurt, wij staan bovenaan als we volgende week zondag van Feyenoord winnen in de ArenA. Want ons doelsaldo is beter”, rekende de coach van Ajax.

Ajax heeft alle zeven competitiewedstrijden onder Heitinga gewonnen. “Ik wist dat we in de achtervolging moesten toen ik het overnam”, zei de opvolger van de ontslagen trainer Alfred Schreuder. “En we weten al een tijdje dat we in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord aan kop kunnen komen. Dat leeft enorm bij ons.”

Ajax speelt dit seizoen geen Europees voetbal meer, na het verloren tweeluik tegen 1. FC Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. De club had daardoor een week de tijd om zich op het duel met Heerenveen voor te bereiden. “Ze hebben enorm gretig getraind”, zei Heitinga. “Ze waren zo fanatiek dat we bijna een scheidsrechter, twee grensrechters en een VAR nodig hadden tijdens de partijspelletjes.”

Doelman Ger├│nimo Rulli zag er bij beide treffers van Heerenveen niet goed uit. “Ik moet het nog terugzien”, zei Heitinga. “Maar ik vond wel dat we na de 4-1 te nonchalant gingen spelen. Dit was een zege van de hele ploeg. Maar ik wil Steven Bergwijn er wel uitlichten. Hij heeft heel veel kritiek gekregen. Maar hij is ook sto├»cijns gebleven. Die 3-0 van hem was echt heel mooi en hij had nog een doelpunt verdiend na een geweldige actie.”