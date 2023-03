Velzeboer verovert op 1000 meter tweede goud op WK shorttrack

Xandra Velzeboer heeft bij de WK shorttrack in Seoul haar tweede wereldtitel veroverd. De 21-jarige tweevoudig wereldkampioene op de 500 meter won ook de 1000 meter, voor Choi Min-jeong uit Zuid-Korea en Courtney Sarault uit Canada. Olympisch kampioene Suzanne Schulting kreeg een straf en eindigde als vijfde.

Velzeboer prolongeerde zaterdag haar wereldtitel op de 500 meter. Het podium was toen volledig oranje, met zilver voor Schulting en brons voor Selma Poutsma. Schulting had daarvoor al de wereldtitel op de 1500 meter veroverd.

Schulting moest op de 1000 meter vanaf de vijfde positie starten en zat al snel klem achter de twee Canadese schaatssters. Nadat Velzeboer halverwege de race was opgerukt naar de tweede plaats, probeerde Schulting Claudia Gagnon te passeren en deelde daarbij een duw uit. Dat kwam haar op een straf te staan. Velzeboer had ondertussen Sarault ingehaald en was na een versnelling niet meer in te halen.

“Ik geloof het eigenlijk nog niet”, was de eerste reactie van Velzeboer bij de NOS. “In de kwartfinale was ik best wel gestrest. Daarna heb ik de knop omgezet en dacht ik: ga gewoon racen, want dat is leuk. Ik was heel kalm voor de finale en was superalert. Ik kon nog zo veel versnellen in de laatste ronden. Echt ongelofelijk.”

Schulting was diep teleurgesteld. “Ik ben niet beter dan dit”, zei ze geĆ«motioneerd. “Ik ben gewoon helemaal leeg.”

Jens van ’t Wout eindigde als tweede in de B-finale van de 1000 meter achter de Japanner Kazuki Yoshinaga. De wereldtitel op de 1000 meter ging naar Park Ji-won uit Zuid-Korea, die eerder ook al wereldkampioen was geworden op de 1500 meter. Park won voor de Belg Stijn Desmet en Steven Dubois uit Canada.