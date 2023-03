Wijnaldum scoort in blessuretijd voor verliezend AS Roma

Georginio Wijnaldum heeft zijn eerste doelpunt voor AS Roma gemaakt. De Nederlandse middenvelder deed dat zondag in de blessuretijd van de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Sassuolo. De treffer hielp AS Roma niet: 3-4.

Roma huurt Wijnaldum dit seizoen van Paris Saint-Germain en heeft een optie tot koop op de oud-speler van Feyenoord en PSV. Tegen Sassuolo deed Wijnaldum, die deel uitmaakt van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, de gehele wedstrijd mee. Rechtsback Rick Karsdorp viel na rust in.

AS Roma staat, met nog twaalf speelronden te gaan, op de vijfde plaats in de Serie A.