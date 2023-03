Golfer Scheffler met lucratieve zege ‘The Players’ terug op 1

De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler heeft het Players Championship gewonnen en is daarmee terug op de eerste plaats van de wereldranglijst. De 26-jarige Scheffler was met afstand de beste op het prestigieuze toernooi in Ponte Vedra Beach (Florida). De Amerikaan won met vijf slagen voorsprong op de nummer 2, de Engelsman Tyrrell Hatton.

Scheffler neemt de eerste plaats op de wereldranglijst weer over van Jon Rahm. De Spanjaard trok zich vrijdag vanwege ziekte terug voor de tweede ronde van het Players Championship, dat wordt gezien als de vijfde ‘major’ in het golf. Het prijzengeld bedroeg 25 miljoen dollar (omgerekend 23,5 miljoen euro) en daarvan ging 4,5 miljoen naar Scheffler. De Amerikaan eindigde na een slotronde van 69 slagen op een totaal van 271. Hatton kwam uit op 276 slagen.

Scheffler en Rahm wisselen elkaar de laatste weken af aan kop van de wereldranglijst. De Amerikaan won onlangs ook al het Phoenix Open. Hij verdedigt begin volgende maand zijn titel op de Masters. Scheffler is na de golficonen Jack Nicklaus en Tiger Woods de derde speler die zich tegelijkertijd titelhouder op de Masters en ‘The Players’ mag noemen.