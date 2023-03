Beachvolleybalster Ypma beëindigt loopbaan op 24-jarige leeftijd

Beachvolleybalster Pleun Ypma heeft besloten haar topsportloopbaan op 24-jarige leeftijd te beëindigen. Ypma mist “de drive om vol overgave topsport te bedrijven” en is uit Beachvolleybal Team Nederland gestapt.

“Het plezier is er nog steeds wel, maar ik voel alleen dat ik niet genoeg drive meer heb om er alles voor te geven”, aldus de twintiger, die alleen met volle overgave door had willen gaan. “Anders is dat niet fair tegenover je speelpartner en de trainers.”

Eind vorig jaar speelde Ypma aan de zijde van Wies Bekhuis in Den Haag haar laatste officiële toernooi. “Jammer dat Pleun ermee stopt, ze is toch een van de beste beachvolleybalsters van Nederland, die met name blokkerend uitblinkt. De Nederlandse titel in 2019 en twee negende plaatsen op het EK zijn prestaties om met trots op terug te kijken”, aldus technisch directeur Michel Everaert.

Ypma deed nooit mee aan de Olympische Spelen.