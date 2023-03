Kickbokser Overeem door Glory voor twaalf maanden geschorst

Alistair Overeem is door kickboksbond Glory voor twaalf maanden geschorst. De 42-jarige kickbokser wordt daarmee gestraft voor het overtreden van de dopingregels. In november werd hij na zijn gewonnen partij tegen Badr Hari positief getest op een verboden, niet-prestatiebevorderend middel.

“Het gaat om minimale sporen van een niet-prestatiebevorderend middel. Tot we de uitslag van de b-staal hebben, kunnen we er niet veel meer over zeggen. Gezien het feit dat het zo minimaal is en niet-prestatiebevorderend, maken we ons er vooralsnog niet heel druk om”, stelde het management van Overeem nog in november. Nu is ook de uitslag van de b-staal positief gebleken.

“De schorsing betekent dat hij twaalf maanden niet kan vechten. Bovendien hebben we hem uit ons rankings verwijderd, omdat hij de anti-dopingregels heeft geschonden”, aldus een woordvoerder van Glory. De bond doet geen mededelingen over welk middel bij Overeem is aangetroffen.

Overeem, de enige vechter die wereldtitels won in de disciplines K-1, Strikeforce en Dream, vierde in oktober na 67 wedstrijden in de MMA zijn rentree als kickbokser. Hij versloeg in het Gelredome in Arnhem na een spannend gevecht Hari.

Overeem daagde na zijn zege meteen wereldkampioen Rico Verhoeven uit, maar het Glory-gevecht tussen de twee Nederlandse vechters zou sowieso niet op korte termijn plaatsvinden. “Glory had al eerder aangegeven dat Alistair niet de eerste gegadigde zou zijn. Alistair had bovendien nog een MMA-commitment. Zijn beurt komt nog wel”, verklaarde het management van Overeem.