Go Ahead Eagles wint arbitragezaak rond aanvaller Sow

Go Ahead Eagles is in een langlopend geschil met De Graafschap in het gelijkgesteld wat betreft de overname van Sylla Sow. De problemen ontstonden toen de club uit de Achterhoek afgelopen zomer dacht de aanvaller te hebben overgenomen van het Engelse Sheffield Wednesday, maar Sow op het laatste moment zag kiezen voor Go Ahead.

De Graafschap meldde destijds de overtocht van Sow naar Nederland zelfs te hebben betaald, maar hoorde op de dag dat hij medisch gekeurd zou worden dat Sow een contract had getekend bij Go Ahead. De club stapte daarop naar de arbitragecommissie van de KNVB, die nu heeft geoordeeld dat Eagles niets te verwijten valt.

“We hebben altijd het gevoel gehad dat we als club netjes conform de geldende regels hebben gehandeld”, reageert algemeen directeur Jan Willem van Dop op de website van de club. “Gelukkig is de arbitragecommissie van de KNVB dezelfde mening toegedaan. Bovenal is het prettig voor Sylla, die nu dit boek definitief kan sluiten en zich volledig op het sportieve aspect kan richten.”

De Graafschap is teleurgesteld in de uitspraak. “De arbitragecommissie van de KNVB heeft de onbetamelijkheid en de heersende voetbalmoraal helaas niet als onrechtmatig beoordeeld”, reageert de club op de website.

Nijmegenaar Sow speelde in het verleden bij FC Utrecht en RKC, waarmee hij in het seizoen 2018-2019 promoveerde. In 2021 verkaste hij naar Sheffield. In zeventien duels scoorde hij dit seizoen één keer voor Go Ahead Eagles.